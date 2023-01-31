Annesini öldüren çocuk ve azmettirici olduğu iddia edilen babanın yargılandığı davada duruşma ertelendi

Eskişehir'de pompalı tüfekle annesini öldürdüğü, anneannesi ve 3 komşusunu yaraladığı iddiasıyla yargılanan 16 yaşındaki çocuk ile azmettirici olduğu öne sürülen babası Erkan A.'nın yargılandığı davanın kapalı olarak görülen ikinci celsesinde duruşmanın 21 Mart'a ertelenmesine karar verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde annesi Serap Bor'u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İ.A. (16) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan baba Erkan A. ise mahkeme salonunda hazır edildi. İlk duruşması kapalı olarak görülen davanın ikinci celsesinin de kapalı olarak görülmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk İ.A. ve sanık Erkan A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kadınlar adliyenin önünde toplandı

Duruşma öncesinde Adalet Sarayı önünde toplanan kadınlar, “Serap Bor için adalet istiyoruz” yazılı afişlerle öldürülen Serap Bor'u andı.

Çocuğa 19 yıla kadar, babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Erkan A. ve oğlu İ.A. için ayrı hazırlanan iddianameler 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk İ.A. hakkında ‘üstsoydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' ve 3 kişiye karşı ‘kasten yaralama' suçundan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Azmettirici olduğu iddia edilen baba Erkan A. hakkında ise ‘üstsoydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Olayın geçmişi

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (16), annesinin yanına geldi. Anne oğul arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle annesi Serap Bor'a ateş etti. O esnada evde bulunan ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş eden İ.A., evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Bor'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Saçmaların hedefi olan komşular Ayşe A. (61), Döndü Ç. (62) ve Türkan Ç. (51) ise yaralandı. 16 yaşındaki cinayet şüphelisi İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. (43) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İ.A. ve Erkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.