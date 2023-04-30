Antakyalı depremzedeler Eskişehir'deki dayanışma etkinliğinde buluştu

Hataylı depremzedeler Türkiye Yazarlar Sendikası ve Aalen Antakya Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Gurbette Antakya' etkinliği çerçevesinde Eskişehir'de buluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük hasar gören Hatay'da vatandaşların birçoğu şehri terk etmek zorunda kaldı. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Aalen Antakya Kültür Derneği, Eskişehir Tepebaşı Özdilek Kültür Merkezi'nde Hataylı depremzedeler için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Hataylı depremzedeler ile onlara destek olmak isteyen Eskişehirliler bir araya gelirken, anı, şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Antakyalı şair Hikmet Güzel şunları söyledi:

"Depremzedeyim, Antakya'dan buraya geldim. Burada deprem ile ilgili dayanışma etkinliği olduğu söylendi. Naçizane şairim, şiir yazıyorum ve bir şiirimi okumak için Antakya'dan buraya geldim. Biz depremden ziyade bir felaketi yaşadık. Buna sadece deprem demek yetmez, çok büyük bir felaket yaşadık. Elektriğimiz, suyumuz, aşımız ve ekmeğimiz yoktu. Maalesef birçok insanımız donarak can verdi. Bu acıyı çok derin bir şekilde yaşadık. Antakya'mızın yüzde 85'i yıkıldı ya da ağır hasarlı olduğu için yıkılacak. Şehrimizi kaybettik aslında. Sadece aile bireylerimizi, kardeşlerimizi ve çocuklarımızı değil. Onlar hayatını kaybetti ve biz de buruk bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz fakat en acısı da şehrimizi kaybetmiş olmamız. Bütün acılarımıza rağmen dimdik ayakta durmak, direnmek ve yaşamak zorundayız, bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Burada depremden kaçan insanlarımızla bir araya gelmek için topladık. Ayrıca, Eskişehirli duyarlı dostlarımızın manevi desteğini yanımızda hissetmek, yeni baştan bir adım atmak ve hayata tutunmak için buradayız. Dayanışma etkinliği ya da çığlığımızı bir yerlere duyurma etkinliği diyelim. Harabeye dönen kentin yeniden inşa edilmesine kadar sesimizi duyurmaya bu şehrin inşası konusunda onların hassas davranmasını sağlamaya çalışacağız. Bu gibi etkinliklerle de birbirimize sımsıkı sarılarak yalnız olmadığımızı hissettireceğiz.”