Antep fıstığı Eskişehir'de yaygınlaşıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yapmış olduğu proje ile Mihalgazi'de yetiştiricilik denemelerine başlanan ve başarılı sonuçlar elde edilen Antep fıstığı yetiştiriciliği ilçede her yıl daha da yaygınlaşıyor.

Mihalgazi ilçesinde menengiç ağaçlarının Antep fıstığı olarak aşılanması çalışmaları çerçevesinde, Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından Dokuzmayıs Mahallesinde uygulamalı aşılama eğitimi ve aşılama çalışması yapıldı. İlçede bulunan binlerce menengiç ağacının Antep fıstığına dönüştürülmesi için her yıl Antep fıstığı ağaçlarının aşılama dönemi olan 15-30 Haziran tarihleri arasında aşılama işlemi sürdürülmeye devam ediyor.

Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede Antep fıstığı üretiminin artırılması, kırsal alanda yaşayan üreticiler için alternatif bir gelir kaynağı sağlaması ve Eskişehir tarımsal üretimine katkı yapmasının amaçlandığı aktarıldı.

Ayrıca Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan aşılama işlemlerine altyapı koşulları uygun olan Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde de devam edileceği belirtildi.