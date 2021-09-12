Antika pazarının gözdeleri radyolar oldu

Eskişehir'de kurulan antika pazarındaki yarım asırlık radyolara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de ayda bir kez kurulan antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yılların eskitemediği objeler görenleri kendisine hayran bırakıyor. Antika severlerin yanı sıra geniş bir kesimin ilgi gösterdiği pazarda, özellikle eski radyolar görenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bir çok farklı özelliklere sahip değişik radyolar pazarda alıcı buldu. Hobi olarak antika satıcılığı yapan Osman Basım, kurulan pazarda antikacıların bir araya geldiğini söyledi.

Asırlık ürünlerin alıcı bulduğunu anlatan Basım, "Radyo ,plak ve bant çalar gibi eşyalar çalıyor durumdaysa vatandaşların çok ciddi ilgisini çekiyor. Genellikle radyolarda FM bandı olanlar çok daha talep görüyor. Plak çalarlar da ise el kurmalılar çok daha eski olanları tercih edilirken bant çalarlar da ise çalışması yeterli olan ürünler aranıyor ve bakılıyor. Eksik parçası olmadığı sürece bu ürünlere ilgi fazla. Antika pazarı bundan bir ay önce yapılmıştı. Vatandaşların ilgisi ona göre biraz daha iyi ama burada önemli olan biraz daha reklam gerekiyor. Eskişehirli vatandaşların bilinçlenmesi gerekiyor. Burada tezgah açmak için farklı şehirlerden gelen arkadaşlar var" dedi.