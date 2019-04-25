AÖF büro personeli Eskişehir'de buluşuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Büroları Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Açıköğretim Büroları Buluşması”, 27-28 Nisan tarihlerinde Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen etkinliklerle farklı illerden gelen büro personelinin Anadolu Üniversitesini tanıma, Açıköğretim yöneticileri ve merkez büro çalışanlarıyla bir araya gelme, Türkiye'nin dört bir yanından gelen büro çalışanlarıyla kaynaşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, büro performans ödüllerinin takdiminin ardından Açıköğretim Sistemindeki son gelişmeler hakkında büroların bilgilendirilmesi planlanıyor.

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenecek büro panelinde ise büro çalışanları ile Açıköğretim Fakültesi yöneticileri arasında soru-cevap şeklinde bir paylaşım platformu oluşturulacak. Organizasyon, 28 Nisan Pazar günü yapılacak Eskişehir gezisinin ardından sona erecek.