AÖF Kuzey Amerika sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da 2 Aralık Pazar günü Güz Dönemi Ara Sınavlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrenciler, 2018-2019 öğretim yılının ilk sınavına Houston, Maryland, New York ve Kanada'nın Toronto kenti olmak üzere dört merkezde girdi. Ayrıca, Kuzey Amerika Programlarında derslerini tamamlayarak mezun olan öğrencilerin diplomaları kendilerine takdim edildi.

2016-2017 öğretim yılında açılan Kuzey Amerika Programlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da yerleşik olanlar başvurabiliyor. Ayrıca, “Liseyi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada'da bitiren ve bir yandan çalışırken bir yandan eğitimine devam etmek isteyenler, Açıköğretim Fakültesinde kayıtlıyken Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Kanada'ya yerleştiği için öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve öğrenimine devam etmek isteyenler, bir lisans ya da önlisans programı bitirmiş ya da hala okumakta olan ve ikinci bir diplomaya daha sahip olmak isteyenler” de başvurabiliyor. Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin http://usa.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bildirildi.