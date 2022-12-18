Apartman boşluğunda mahsur kalan kediyi AKUT ekibi kurtardı

Eskişehir'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi tarafından kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde bir vatandaşın apartman boşluğunda sahipsiz bir kedi olduğunu bildirmesi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi harekete geçti. Merdiven yardımıyla apartman boşluğuna inen AKUT Eskişehir ekibi gönüllüsü, sahipsiz kedinin girdiği düşünülen havalandırma boşluğundaki engeli kaldırarak kedinin çıkmasını sağladı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.