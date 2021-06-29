Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu

Eskişehir'de bir apartmanın depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şirintepe mahallesi Yeşilkaya sokaktaki bir apartmanın girişindeki depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda bulunan eşyalarının tamamı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.