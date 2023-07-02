İhlas Haber Ajansı

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Apartman yönetimi köpek sahiplerine uyarı yazısı astı

Eskişehir’de bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin dışkılarını toplaması yönünde uyardı.

Eskişehir'de bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin dışkılarını toplaması yönünde uyardı.


Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin bahçeye yaptığı dışkıları toplamaları için bir yazı ile uyardı. Vatandaşların sağlığı için köpeklerin dışıkılarının toplanması gerektiği yönünde asılan yazıda ‘Lütfen sağlığınız için köpeğinizin dışkısını poşetle alıp çöp kutusuna atınız' ifadelerine yer verildiği görüldü. Dışkıların, insanlar için sağlık açısından tehlike oluşturacağı yönünde asılan yazı ile çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedeflendi.

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