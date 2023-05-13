İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın çatı katında korkutan yangın

Eskişehir’de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Ertuğrulgazi Mahallesi Bayındırlık Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında dün gece yangın çıktı. Çatı katındaki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.


Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın hakkında ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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