Apartmanlara giren kadın hırsızlar bu sefer kaçamadı

Eskişehir'de bir süredir apartmanlara girerek daire kapılarını kontrol eden kadın hırsızlar, vatandaşların dikkati sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan birçok apartmana girip daire kapılarını kontrol eden ve fırsatını bulduğunda hırsızlık için evlere giren kadın hırsızlar dün öğle saatlerinde yakalandı. Yenikent Mahallesi Kestane Sokak'ta bulunan bir apartmana girerek evlerin kapılarını kontrol eden hırsız kadınlar, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartman sakinleri tarafından yakalanan ve bina önündeki parkta adeta çembere alınan hırsızlık şüphelisi kadınlar, polis ekiplerine teslim edildi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık şüphelisi kadınların, daha önce de birçok apartmanda ve evde hırsızlık amacıyla gezerken güvenlik kameralarına yakalandığı iddia edildi.