İhlas Haber Ajansı

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Ara tatili at üstünde geçirdiler

Eskişehir’de ara tatil uygulamasını değerlendirmek isteyen öğrenciler, at binerek keyifli vakit geçirdi.

Eskişehir'de ara tatil uygulamasını değerlendirmek isteyen öğrenciler, at binerek keyifli vakit geçirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk döneminde uygulanan ara tatil, pazartesi günü başlamıştı. Dönem ortasında verilen 1 haftalık tatili değerlendirmek isteyen veliler, çocuklarını atçılık eğitimiyle buluşturdu. Eskişehir'de faaliyet gösteren bir at çiftliği, tatilde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrenciler, ders stresinden kurtulmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için at üstünde vakit geçirdi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ata binen çocuklar, okulun başlamasına sayılı günler kala tekrar motivasyon tazeledi.

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