Tepebaşı Belediyesi'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediği Arabasız Gün Bisiklet Turu etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti. Etkinlikte 5 katılımcıya çekiliş ile bisiklet armağan edildi.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı birbirinden keyifli ve sağlıklı etkinlikler ile kutladı. Hafta dolayısı ile düzenlenen son etkinlik ise Arabasız Gün Bisiklet Turu oldu. Katılımcılar, bisikletleri ile kortej oluşturdu, ardından Bachata & Salsa gösterisi, rock müzik grubu Misyoner konseri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Her yıl gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına anlamlı etkinlikler yaptık. Bugün de arabasız gün çerçevesinde bisikletin öne çıktığı bir programdı. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Programda daha sonra bisiklet kortejine katılan vatandaşlar için hediye çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte 5 vatandaşa 3 yetişkin ve 2 çocuk bisikleti olmak üzere 5 adet bisiklet armağan edildi. Ayrıca 30 adet bisiklet suluğu, 11 adet de bisiklet ekipmanı katılımcıların oldu.

Başkan Ataç da etkinliğe desteklere teşekkür etti.