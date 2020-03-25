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Araç içindeki silahın ateşlenmesiyle 1 şahıs bacağından yaralandı

Eskişehir’de, bir araçta bulunan silahın ateş almas soınucu 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, bir araçta bulunan silahın ateş almas soınucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokakta yaşandı. Akşam saat 21:00 sıralarında iddialara göre Cem S. isimli şahıs, 26 E 6048 plakalı otomobilinin içindeyken, araçta bulunan tabanca henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Bacağından yaralanan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan yaranan şahsın hayatinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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