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Araç sürücüleri dikkat

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yolların duyurumu yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs günü 10.00-17.00 saatleri arasında, düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle alınacak güvenlik önlemleri kapsamında; 1 Mayıs günü saat 09:00'dan itibaren Atatürk Bulvarı'nın 61 Evler (Migros) Kavşağı ile Kemal Zeytinoğlu Caddesi arasında kalan aynı istikametteki şeridi ile Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesinin Kocatepe (Askerlik şubesi) Sokak ile Akarbaşı Kavşağı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacaktır. Araç trafiğine kapatılacak olan Atatürk Bulvarını kullanacak olan sürücülerimizin alternatif olarak Ali Fuat Güven Caddesini kullanmaları, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesini kullanacak olan sürücülerin ise alternatif olarak Dumlupınar Caddesini kullanmaları uygun olacaktır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk Caddesinden Akarbaşı kavşağına gelen araçlar mecburi yön olarak Atatürk Bulvarı istikametine yönlendirilecek, trafiğe kapatılacak olan Atatürk Bulvarı ve Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddelerinin kapalı kesimlerinde 1 Mayıs günü gece 00:00'dan itibaren araç parklarına müsaade edilmeyecektir" diye belirtildi.

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