İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Eskişehir’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı.

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A. Ç. (27) idaresindeki 03 HH 141 plakalı cip, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atarak yan dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü yara almadan kurtulurken takla atan araçtan sızan yakıt yola aktı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken araç, çekici yardımıyla takla attığı yerden kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.