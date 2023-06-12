Aracın altına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'de bir aracın altına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki bir aracın altına yavru kedi sıkıştı. Mahsur kaldığı için bağıran kedinin sesini duyan çevre esnafı araç sahibiyle iletişime geçerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kurtarma çalışmaları esnasında yoğun çaba sarf eden kahraman itfaiye ekipleri, sevimli kedinin sıkıştığı yeri kırdıktan sonra tazyikli su tutarak oradan çıkmasını sağladı. Bu esnada kediye zarar gelmemesi amacıyla trafik geçici olarak durdurulurken, ıslandığı için kaçan kediyi bir vatandaş yakaladı. Çalışmalar sonucunda kediyi kurtararak büyük bir sevinç yaşayan itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu. Kontrol amacıyla Odunpazarı Hayvan Barınağı'na götürülen sevimli kedi şimdi ise yeni sahibini arıyor.

“Onun çıkarıldığını gördüğüm zaman çok mutlu oldum”

Aracın altından çıktıktan sonra kaçan kediyi yakalayan Berk Yaman, bu olayla tesadüf eseri karşılaştığını ve hayvan sevgisi sebebiyle görmezden gelemediğini söyledi. Kurtarma çalışmalarının başarılı sonuçlanmasıyla birlikte büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Yaman, “Biz olayı yoldan geçerken gördük. Yavru bir kedi otomobilin alt tarafındaki orta kısma sıkışmış. İtfaiye ekipleri de orayı kırdıktan sonra kediyi çıkarttılar. Biz de Eskişehir halkı olarak hayvanlara çok değer veriyoruz. Onun çıkarıldığını gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Sonuçta onlar da bizler gibi bir canlı, onların da annesi ve kardeşleri var. Şimdi onu hayvan barınağına bırakacaklar, umarım bu sevimli kedi için güzel bir sahip bulunur” dedi.