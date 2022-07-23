Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı

Eskişehir'de mahalle aralarında aracın arka kapısında tutunarak yolculuk eden seyyar overlokçu hem kendi, hem de çevredekilerin canını hiçe saydı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesinde akan trafikte ticari aracın arka kapısında ayakta tutunup yolculuk yapan seyyar overlokçu kameralara yakalandı. Neredeyse aracın üzerine çıkacak olan şahıs, adeta kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer vatandaşların canını hiçe sayan şahıs, umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti. Mahalle aralarında overlok makinesiyle gezerek, seyyar olarak halı, kilim ve paspas tamiri yapan satıcının tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Canını adeta hiçe sayan bu kişi uzun süre aracın kapısına tutunarak seyretti.