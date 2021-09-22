Aracın çarptığı yavru köpeğe hayvan koruma dernekleri sahip çıktı

Eskişehir Beylikova'da iddiaya göre bir aracın çarparak yaralaması sonucu beli kırılan yavru köpek, Encander Başkanı Zühal Kadıoğlu tarafından tedavi ve bakımı yapılmak üzere sahiplenildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde iddiaya göre bir araç, yavru bir köpeğe çarptı. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, duruma kayıtsız kalmayarak köpeğe yardım eli uzattı. Yasal çerçevede gerçekleştirilen kurumsal görüşmeler sonucunda Beylikova Belediyesi ekipleri köpeği alarak Eskişehir'de özel bir kliniğe getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılarak röntgenleri çekilen köpeğin durumunun kötü olduğu bildirildi. Ameliyat ve tedavi şansının çok düşük olduğunu belirtilen köpeğin uyutulması bile önerildi.

Yapıcı destek çağrısı yaptı, cevap Encander'den geldi

Başkan Yapıcı'nın, sosyal medya hesaplarından yaptığı destek çağrısına cevap, Türkiye'nin tek engelli hayvan barınağı olan Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (Encander) Başkanı Zühal Kadıoğlu'ndan geldi. Küçük köpek, Av. Gülçin Yapıcı tarafından tedavi ve bakımını üstleneceğini açıklayan Zühal Kadıoğlu'nun barınağına doğru yola çıktı.

“Vicdani görevimizdi”

Yaralı yavru köpek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, “Tek umudumuz tedavi olup, tekrar koşup oynaması. Biz onu yalnız bırakmadık. Vicdani görevimizdi. Umuda yolculuğa en başından beri destek veren, yardımlarını esirgemeyen başta Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız'a, İl Tarım Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaya'ya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar'a çok teşekkür ederiz. Encander Başkanı Zühal Kadıoğlu'na tüm yaşam hakkı savunucusu vicdanlı dostlar adına minnettarım. Teşekkür ediyorum. Ayrıca destek paylaşımına kayıtsız kalmayan herkese teşekkür ederim” dedi.