Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı

Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bulunduğu yerden çıkmadı.

Eskibağlar mahallesinde bir otomobilin motor bölümünde miyavlama sesi duyan vatandaşlar, kendi çabaları ile kediyi çıkartmayı denedi. Denemelerin başarısız sonuç vermesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kediyi araçta sıkıştığı bölümden çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Tüm çabalara rağmen girdiği yerden çıkmayan kedinin zarar görmemesi için araç sahibi aracını bırakarak gideceği yere farklı şekillerde gitti. Kedinin kendi kendine çıkması için aracın yanına kedi maması ve su bırakıldı.