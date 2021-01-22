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Aracını dondan korumak isteyenler farklı çözüm yollarına başvuruyor

Eskişehir’de kısa sürede soğuyan hava ile oluşan don olaylarından aracını korumak isteyen insanlar farklı çözüm yollarına başvuruyor.

Eskişehir'de kısa sürede soğuyan hava ile oluşan don olaylarından aracını korumak isteyen insanlar farklı çözüm yollarına başvuruyor.


Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de gece saatlerinde eksi 21 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının tekrarlamasına karşı vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Olumsuz hava koşullarından etkilenen araçlarını korumak isteyen vatandaşlar farklı çözüm yolları arıyor. Özellikle araçların camlarında donma ve sileceklerinde yapışma olmaması için çaba gösteren insanlar, araçlarının üzerinde karton, bez, branda gibi koruyucular bırakıyor.

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