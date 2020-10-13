Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

Eskişehir'de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü olarak bulunan şahsın 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muttalip Mahallesinde meydana geldi. Müstakil bir evde tek başın yaşayan Ali K.'dan komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine evinin bahçe kapısından giren komşular, 62 yaşındaki Ali K.'nın araç içerisinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali K.'nın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olduğunu tespit etti. Ali K.'nin kimsesinin olmadığı belirtilirken, aracının içerisinde bindiğinde ayakkabılarının olmaması da dikkat çekti. Yaşanılan olay ekipler tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken gerekli çalışmalar başlatıldı.

Ali K.'nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.