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Aracıyla duvara çarpan sürücü yaralandı

Eskişehir’de yaşanan tek taraflı trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, aracının duvara çarpması sonucu yaralandı.

Eskişehir'de yaşanan tek taraflı trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, aracının duvara çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca mahallesindeki Dilruba ile Mustafa Paşa sokaklarının kesişiminde gerçekleşti. Kazada, 52 yaşındaki Nevzat K. idaresinde bulunan 26 EU 532 plakalı panelvan araç yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası kapıları kilitlenen araçta mahsur kalan sürücü Nevzat K., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralı olarak çıkarıldı. Sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç çekici vasıtasıyla kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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