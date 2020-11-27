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AraçLa evlere içki servisi yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve takip sonucu yakalanan şüphelilerin araçları ile evlere içki servisi yaptığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve takip sonucu yakalanan şüphelilerin araçları ile evlere içki servisi yaptığı ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Efsaneler Sokak devriye görevini yürüten Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta bulunan Musa B. ile Ali Osman Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 31 şişe içki ile post cihazı ele geçirildi.


Araçta alkol satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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