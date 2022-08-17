İhlas Haber Ajansı

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Araçları park halindeki sürücüler tedbiri elden bırakmıyor

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde aniden bastıran dolu ve sağanak yağışların yeniden başlaması ihtimaline karşı bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek tedbir aldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde aniden bastıran dolu ve sağanak yağışların yeniden başlaması ihtimaline karşı bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek tedbir aldı.


Eskişehir'in kent merkezinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışları, günlük hayatı olumsuz etkilemişti. Bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken, araçlar bile ilerlemekte güçlük çekmişti. Yağışların gün içinde tekrar etkisini göstermesi ihtimaline karşı, bazı araç sürücüleri çeşitli önlemler aldı. Araçlarının üzerini branda ve çeşitli örtülerle kapatan vatandaşlar, muhtemel dolu yağışından en az zararla kurtulmayı hedefledi.


Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre kent merkezinde günün ilerleyen saatlerinde yağış beklenmiyor.

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