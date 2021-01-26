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Araçlarıyla kaçmaya çalışan 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki araç ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu 5 şahıs araçları ile birlikte yakalandı. Yapılan aramalarda; 311,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. isimli şahıslar bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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