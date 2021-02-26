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Araçta yapılan aramada ele geçirilenler şok etti

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen malzemeler görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen malzemeler görenleri şaşkınlığa uğrattı.


Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı'nda görevli devriye ekiplerince Şirintepe mahallesinde dur ihtarına uymayan bir araç, Zincirlikuyu mahallesinde kovalama sonucu yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada; bir adet balta, iki adet bıçak, bir adet muşta, iki adet sopa, bir adet havalı tabanca ve meyve bıçağı bulundu. Trafik ekiplerince araca bin 603 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsü Ö.P. ise Tepebaşı Polis Noktasına teslim edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

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