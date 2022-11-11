Araması bulunan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıslar yakalanırken, ruhsatsız tabancalar ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 25 ayrı suçtan aranması olan bir şahıs yakalanırken 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca çalışmalar esnasında ‘Hırsızlık' suçundan 19 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası olan F.A., 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan E.E., ‘Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezası olan B.D. ve ‘Kasten Yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan F.A. isimli şüpheliler yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Trafik kontrollerinde ise abartı egzoz bulunan 2 aracın da içinde bulunduğu toplam 10 araca trafik kuralı ihlallerinden dolayı 18 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.