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Aranan DHKP-C üyesi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir’de silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan DHKP-C üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan DHKP-C üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile aranan DHKP-C terör örgütü üyesi M.Ö., Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Beylikova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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