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Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta yakalandı

Eskişehir’de aranan bir şahıs, durdurulan araçta 2 silah ve bıçakla birlikte yakalandı.

Eskişehir'de aranan bir şahıs, durdurulan araçta 2 silah ve bıçakla birlikte yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, aranan şahsa ait olduğu belirtilen araç emniyet ekiplerinin takibiyle sabaha karşı Fevziçakmak mahallesinde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişiden 1'inin aranan şahıs olduğu tespit edilirken, yapılan aramada araç içinde 2 adet tabanca, 5 fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.


Araca trafik yönünden idari para cezası kesilirken, yakalanan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü.

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