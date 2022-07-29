İhlas Haber Ajansı

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Aranması olan 2 hırsız tutuklandı

Eskişehir’de hırsızlık suçundan aranması olan 2 şüpheli, bir apartmanın garajında çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranması olan 2 şüpheli, bir apartmanın garajında çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbara konu adrese giden ekipler, çalışmaları sonucu apartman garajında G.U. ve Ç.Y. isimli şüphelileri yakalandı. Yapılan kontroller sonucu her iki şüphelinin de hırsızlık suçundan arandığı ve garajda bulunan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet cep telefonuna el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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