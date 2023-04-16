İhlas Haber Ajansı

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Aranması olan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Sakintepe Mahallesi'nde ‘Şantaj' ve ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma" suçundan aranan M.T., Değişören Mahallesi'nde ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranan K.A. ve Yukarısöğüt Mahallesi'nde ‘Basit Yaralama' suçundan aranan İ.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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