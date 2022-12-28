Aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan aranması olan şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince “Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Hırsızlık” suçundan arandığı tespit edilen R.S. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.