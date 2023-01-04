Aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de hakkında aranma kararı bulunduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında ‘Ailenin Korunması Tedbir Kararına Uymamak' suçundan aranma kaydı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.