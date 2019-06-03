İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arefe Günü'nde şehitliklere ziyaret

Eskişehir’de Arefe Günü şehitlikleri ziyaret eden aile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'de Arefe Günü şehitlikleri ziyaret eden aile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.


Eskişehir'de şehit aileleri ve bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı arefesinde merkez Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Hava Şehitliği'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Buraya gelerek dua eden, mezarları temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.



“Allah kimseye böyle acı yaşatmasın”


1994 yılında Sivas'ta hainlerin çapraz ateşi sonrasında J. Kom. Astsb. Çvş. Halil Çetin'in yakınları da mezarı başına gelerek gözyaşı döktü. Çetin'e bakıp büyüttüğünü söyleyen yengesi, dualar ederek büyük üzüntü yaşadı. Yenge Çetin, “Ben 10 yaşındayken baktım büyüttüm. Asker yaptım, astsubay yaptım ama olmadı. Damat edemedim, evlendiremedim. Eşyaları kaldı mağazada. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” dedi.



"Aslında ilk önce şehitliklerin ziyaret edilmesi gerekir"


Şehidin 58 yaşındaki ağabeyi Cemalettin Çetin ise çarşı merkezinde bulunan şehitliği boş gördüğü için üzüldüklerini dile getirdi. Çetin, “Sivas Zara'da şehit oldu. Doğu'da kaldı 2-3 sene. Sivas'a gelince sevindik. Sivas'ta şehit haberini aldık. Olacak şey mi? Her gün uğruyoruz çarşıya giderken. Suluyoruz, temizliyoruz. Asri Mezarlıktan geliyorum. Çok kalabalık, arabadan geçilmiyor. Oradan buraya geldik, burada kimse yok. Aslında ilk önce şehitler ziyaret edilir. Tamam oğlun şehit değildir ama buraya uğrayıp, hiç olmazsa kenarından okuyacaksın. Yanına gelmesen de duvardan oku” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.