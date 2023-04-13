Arı Maya 15 ile 23 Nisan tarihleri arasında minik hayranları ile Espark AVM'de buluşacak

Geçmişten günümüze herkes tarafından oldukça beğenilen ve severek izlenen Arı Maya, 15 ile 23 Nisan tarihleri arasında Espark AVM'de minik hayranlarıyla buluşacak.

20 yılı aşkın tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün öncü firmalarından olan Eskişehir'in buluşma noktası Espark AVM, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatile girmesi nedeniyle, minik ziyaretçileri için bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünden bugüne her kuşağın beğeniyle izlediği Arı Maya, 15 ile 23 Nisan tarihleri arasında Espark AVM'de minik hayranlarıyla buluşacak. Çocuklara güzel mesajlar vererek, onlara eğlenceli ve eğitici anlar yaşatacak olan Arı Maya etkinliği; 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde üç seans halinde gerçekleştirilecek. Bu maceraya tanık olmak isteyenlerin seans saatlerinden 30 dakika önce etkinlik alanında kayıt yaptırması gerekecek. 4 ve üzerindeki yaşlarda olan çocuklar, Arı Maya tiyatro gösterisine hiçbir ücret ödemeden katılabilecek.