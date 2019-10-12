Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları kursuna katılanlar sertifikalarına kavuştu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi arttırılma çalışmaları kapsamında açtığı kursu tamamlayan 85 kursiyere sertifikaları törenle teslim etti.

Kurum binasında gerçekleşen sertifika dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, şube müdürleri, teknik personeller ve sertifika almaya hak kazanan üreticileri ile aileleri katıldı.

Burada İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever törende yaptığı konuşmada; “Genelde ilçede yapılan eğitimleri gelen talepler doğrultusunda merkezde yapmaya karar verdik. Taleplerinize daha kısa sürede karşılayabilmek adına bundan sonra eğitimleri sadece İlçe Müdürlüklerimiz aracılığıyla değil merkezden de yürütmeye çalışacağız, arıcılık başlangıç oldu. Arıcılıkla ilgili yeni bir çalıştay, panel, sorun ve çözüm önerileri ile arıcılık yönelimli projelerle ilgili talepleriniz olursa il merkezimizde hazır bekleyeceğiz. 72 saatlik arıcılık eğitimi alan toplam 85 üreticimize hayırlı uğurlu olmasını, arıcılık sertifikası aldıktan sonra kovanlarınızı 30 âdete yükseltmenizi temenni ediyorum. Arıcılık sevdası farklı bir yaşam şeklidir, inşallah önce sağlığınız ve kendiniz için şekersiz, glikozsuz ballar üretirsiniz. Lütfen arılarınıza ilacı zamanında kullanın tüketime sunacağınız zaman ilaç vermeyin, çocuklara balla geleceğimize kanserojen etkisi yapmayan ürünler sunabilelim. Antibiyotiğe dirençli nesiller yetiştirmeyelim, balı verdiğiniz ilaçlarla besleyici takviye gıdası değil de zehire dönüştürmeyelim. İlimizde bilinçli ellerle tüketilen bal için benim sizlere tavsiyem, verdiğimiz sertifikaları öncelikli bal sonra yan ürünler ana arı üretimi gibi arıcıkta önemli hususlara öncelik vererek kullanmanızdır. Bu iş burada kalmasın devam etsin istiyorum, kovan sayımızı arttıralım. Arıcılığa uygun yerleri belirleyelim, gelecek sene arıcılık yapılan yerlerin lokasyonu belirlenerek yeni bir sisteme geçilecek. Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Gezginci arıcılıkla uzun süre arıcılık yapmanız mümkün. Arıcılık Kursunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, İl Müdürü Sever tarafından üreticilerimize sertifikaların verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.