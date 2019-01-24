Arıköy kayıtları 31 Ocak'ta sona eriyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Arıköy Projesi'ni tamamladı.

Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hazırlanan Arıköy'de bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. Arıköy'de verilecek eğitimler için başvurular 31 Ocak 2019 Perşembe günü sone erecek. Yoğun ilginin olduğu başvurular için yetkililer, başvuruların şahsen yapılması gerektiğini kaydetti.

“200 öğrenci, 1 yıl boyunca eğitim alcak”

Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Eğitimlere 200 çırak- öğrenci katılırken, Arıköy'de eğitim alacak bu çırak-öğrenciler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Eğitimlerde başarılı olan çırak-öğrenciler ise yılsonunda mezun olacak.

“Engelli, şehit yakını ve gazilere 20 kişilik kontenjan”

Arıköy'de engelli, şehit yakını ve gaziler için 20 kişilik ayrı bir kontenjan bulunuyor, bu vatandaşlar için de noter huzurunda ayrı bir kura çekilişi gerçekleşecek. 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olan Arıköy'de eğitimler, ekipler halinde ilerleyecek. Her usta- öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı eğitimi uygulaması tasarlanıyor. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde 40 metrekare bahçe, 4 metrekare kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekiplerin, yıl sonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim etmeleri planlanıyor. Yetkililer, vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü irtibat Bürosuna ya da Halk Masası'na başvuruda bulunabileceğini söyledi.