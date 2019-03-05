ARIKÖY'de ilk ders verildi

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği ARIKÖY Projesi'nde ilk ders gerçekleşti. İlk derse katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ARIKÖY'ün tüm Türkiye'ye örnek olacak proje olduğunu belirterek “ARIKÖY balları kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacak” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, ARIKÖY Projesini tamamladı. Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen ARIKÖY'de, ilk ders yapıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen arıcılık eğitimine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Kovan Üreticiler Dernek Başkanı Tahir Şener, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet İnci, Uzman Biyolog ve Televizyon Programcısı Yalçın Sezer, Ziraat Mühendisi Fatih Uçak, ARIKÖY Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Söğütkıran ile ARIKÖY Projesi içinde yer alan diğer usta arıcılar ve ARIKÖY'de çırak -öğrenci olmaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Eğitimi arıcılıkta duayen isimler verdi

Yaklaşık 350 kişinin katıldığın arıcılık eğitimine, arıcılıkta duayen isimler katıldı. Eğitim kapsamında 65 yılını Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinde bulunarak geçiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet İnci, ana arı yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi. Uzman Biyolog ve Televizyon programcısı Yalçın Sezer erken bahar bakımı ve var olma mücadelesi hakkında eğitim verirken, Ziraat Mühendisi Fatih Uçak arı ırkları konusunu anlattı. ARIKÖY Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Söğütkıran, ARIKÖY eğitim sistemini anlatırken, kurulmakta olan kooperatif hakkında bilgi verdi. Kovan Üreticiler Dernek Başkanı Tahir Şener'in arıcılıkta kovan standartları hakkında bilgilendirme yaptığı eğitimde, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen, ARIKÖY'ün ortaya çıkışı, işletme modeli ve projenin vizyonu hakkında bilgi verdi.

“ARIKÖY balları kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacak”

Eğitime katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaptığı konuşmada, ARIKÖY'de Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir'deki arıcılıkla ilgili dernek, birlik ve diğer kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını söyledi. Bunu yapabilmenin birinci koşulunun eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Eğitimi aldıktan sonra ikinci uygulama aşamasını da birlikte değerlendirmek istiyoruz. Akpınar Köyü'nün arka tarafında ayırmış olduğumuz 35 dönümlük araziyi ARIKÖY için tahsis ettik. Orada kurmuş olduğumuz tesislerde kovanlarımızı koruyabilecek, muhafaza edebileceksiniz ve uygulamaya geçebileceksiniz. Orada ayrıca zaman içerisinde bir de eğitim tesisini oluşturacağız ve arıcılık yapmak isteyen hemşerilerimizle birlikte çalışacağız. Bunun kısa vadeli ya da günlük gelir geçer bir etkinlik olduğunu düşünmeyin bu kalıcı bir etkinlik. Eskişehir'de daha kurumsal bir hale gelerek farklı bir nitelik alacak bir etkinlik ve uzun vadeli olması en büyük dileğimiz. Yeni dönemde yine birlikte bu ARIKÖY'de üreteceğimiz balları da yeriz diye düşünüyorum” dedi.

“Tarımda oynanan oyunları bozmanın yolu bu işi bilenlerin itiraz etmesidir”

Eğitime katılan hocalara teşekkür eden Başkan Kurt, “Bizi desteklediler yalnız bırakmadılar. Ciddi bir eğitim süreci de başlayacak, burada farklı modelleri de deneyecekler. Başarılı olacaklarına inanıyorum, çünkü başarılı olmak inanmaktan geçiyor. Tarımda oynanan oyunları bozmanın yolu bu işi bilenlerin itiraz etmesidir” diye konuştu. ARIKÖY de bir sene boyunca Türkiye de örneği olmayan bir sistem ile çıraklar yetiştireceklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir'de kendi markalarını oluşturacaklarını söyledi. ARIKÖY ballarının kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacağını dile getiren Başkan Kurt, “Büyük bir aileye dönüştük.

Tarım için diğer faaliyetlerimizde de iddialı projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. ARIKÖY de kurada kazanamayan vatandaşlarımız üzülmesin. Biz eğitim almak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. ARIKÖY, tüm Türkiye'mize hayırlı olsun” dedi.