Arjantin Film Festivali başladı

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ve 2. Katip Celeste Vanesa Llorente, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin sinemasının ödüllü filmlerini Eskişehirlilerle buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Mastropietro, “Bizlere bu imkanı sunduğu için başta Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a şükranlarımı sunuyorum. Eskişehir halkına da medeniyetin temelini oluşturan bu güzel kültürel faaliyetlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Festivale katılan herkese keyifli seyirler dilerim” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, Arjantin Büyükelçiliği ile birlikte böyle güzel bir festivali Eskişehirlilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataç, “Gösterimi yapılacak filmlerle Arjantin kültürünü tanımaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Festivalimizde, 2001 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar Ödülü'ne aday gösterilen El Hijo De La Novia (Gelinin Oğlu) adlı film başta olmak üzere toplam 6 film gösterime sunulacak. 4 gün sürecek festivalimize bütün sinemaseverleri davet ediyorum. Ayrıca festivalin düzenlenmesindeki emekleri ve katılımları için Büyükelçi Mastropietro başta olmak üzere tüm Arjantin Büyükelçiliği çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Büyükelçi Mastropietro'ya Devrim Otomobili'nin camdan yapılmış bir figürünü armağan etti.