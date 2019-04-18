Arkadaş cinayetinde yeni gelişme

Eskişehir'de evde ölü bulunan 2 arkadaşın, mutfaktan aldıkları bıçakları karşılıklı olarak birbirlerinin göğsüne defalarca sapladıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, işsiz olduğu öğrenilen Cemal Kayalı (46), Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak'taki evine dün gece yarısı arkadaşı Kenan Metin (37) ile bir araya geldi. Metin eve girdikten bir süre sonra iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle iki arkadaş mutfaktan aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Karşılıklı olarak birbirinin göğsüne defalarca bıçak darbeleri vuran iki arkadaş olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olay esnasında evden gelen sesler üzerine komşuların yaptığı ihbar sonrası eve gelen polis ekipleri, iki kişinin cansız bedenlerini odada buldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda eşyaların dağınık olduğu evde ikili arasında kavga çıktığını ve birbirlerini bıçaklayarak, öldürdüklerini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Kayalı ve Metin'in cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.