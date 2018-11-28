Arkadaş kavgası kanlı bitti

Eskişehir'de, arkadaşlar arasında çıkan kavga esnasında bir kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Gürbüz Fındık (28), evinde arkadaşları R.K. (28), E.Ö.(26), M.T. (27) ve K.G. (28) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği Gürbüz Fındık ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Fındık, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan E,Ö., M.T., R.K. ve K.G.'yi kent merkezinde saklandıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yapılan araştırmalarda ölen Gürbüz Fındık ile gözaltındaki 4 şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu da öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.