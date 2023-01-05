Arsaya uçan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş arsaya uçan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus E. idaresindeki 26 ADD 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yol kenarında bulunan arsaya uçtu. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki İlhan Kılınç hayatını kaybederken, Yunus E., Mehmet Nuri A. ve Taha P. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.