ARSEM 2022 Yaz Eğitimleri başladı

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Araştırma Seminerleri (ARSEM) Yaz Dönemi Eğitimleri, Anadolu Üniversitesi'nde başladı.

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Araştırma Seminerleri Yaz Dönemi Eğitimleri, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), BİST Laboratuvarı'nda başladı. Eğitim programlarının açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“ARSEM eğitimleri, geniş bir uygulama imkânı sunuyor”

Bilimsel araştırma çalışmalarında, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini öğrenip, uygulayarak eğitimde verimliliğin arttırılmasının önemine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların, araştırma kapasitelerine katkı vermeyi amaçladığımız ARSEM Yaz Eğitimlerinde katılımcılara, iyi bir araştırma ve yöntem altyapısı sunuyoruz. Aynı zamanda sunduğumuz bilgiler doğrultusunda uygulama yaptırarak katılımcıların verimliliğini destekliyoruz.”

“Türk akademisinin araştırma kapasitesini arttırmayı amaçlıyoruz”

ARSEM eğitimleri sonucunda araştırma ve yayın kapasitesinde artış için tohumların atıldığına vurgu yapan Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, şunları söyledi:

“Üç hafta boyunca devam edecek ARSEM eğitimlerinde katılımcılar, çok farklı kurumlardan araştırmacı ve öğretim üyelerinden eğitimler alacak. Bu eğitimler hem katılımcıların gelişimine katkı sağlayacak hem de eğitmenler arası diyaloğu genişletecek.”

ARSEM, tüm katılımcılara yönelik iki önemli panel gerçekleştirecek

ARSEM 2022 Yaz Eğitimlerinde Anadolu Üniversitesi İİBF Konferans Salonunda iki önemli panel, katılımcılara yönelik ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki, Gulf University for Science and Technology (GUST) ve İbn Haldun Ünivesitesi (IHU)'den Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu'nun “Uluslararası Saygın Hakemli Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri” başlıklı paneli, diğeri ise Oklohoma State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dursun Delen'in “Veri Bilimi ve Yapay Zekâ : Tarihsel Süreç ve Güncel Gelişmeler” başlıklı paneli.

ARSEM Yaz Eğitimleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin araştırma kapasitelerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri eğitimi sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi İİBF BİST Laboratuvarı'nda 18 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerin sonunda katılımcılara, katılım sertifikaları takdim edilecek. Programa ilişkin detaylar için arsem.org web sitesi ziyaret edilebilir.