Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "Araştırma Seminerleri (ARSEM) Yaz Dönemi Eğitimleri" tamamlandı.

ARSEM Yaz Dönemi Eğitimleri'nin Anadolu Üniversitesi ayağında 10 ders ve 2 uluslararası panel gerçekleştirildi. Eğitimlerde Gulf University for Science and Technology (GUST) ve İbn Haldun Ünivesitesi (IHU)'den Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu'nun “Uluslararası Saygın Hakemli Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri” başlıklı paneli yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar tarafından ilgi gören bir diğer panel ise Oklohoma State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dursun Delen'in “Veri Bilimi ve Yapay Zekâ: Tarihsel Süreç ve Güncel Gelişmeler” başlıklı paneli oldu. 3 haftada tamamlanan eğitimler, farklı üniversitelerden 20 öğretim üyesi tarafından gerçekleştirildi. ARSEM eğitimlerinde; eğitim bilimleri, turizm, iktisat, işletme ve maliye alanı başta olmak üzere farklı alanlardan 142 katılımcı eğitim aldı. Eğitimlere lisans ve lisansüstü öğrencilerin ile öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, araştırma kapasitelerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için katılım sağladı. Bu çerçevede katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri eğitimleri sunuldu.

Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri derinlemesine incelendi

Anadolu Üniversitesi tarafından verilen eğitimlerde; Sosyal Bilimlerde Örnekleriyle Özgün Araştırma Tasarlama ve Etkili Raporlama, Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Toplama Teknikleri, R ile Uygulamalı Makine Öğrenmesi, Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Proje Yazım Eğitimi, Nitel Araştırmalar, Kuramsal Çerçeve, Tasarım ve Uygulama, Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi, Sosyal Bilimlerde IBM SPSS Statistics ile Veri Analizi Uygulamaları, Mplus ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Uygulamaları, Kuramdan Uygulamaya Nitel Veri Analizi, Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uygulama konuları ele alındı.

“Katılımcıların araştırma ve yöntem altyapısına önemli katkılar sunduk”

ARSEM Yaz Dönemi Eğitimleri'nin sona ermesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “ARSEM eğitimleriyle farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların, araştırma kapasitelerine katkı vermeyi amaçladık. Bu çerçevede katılımcılara, iyi bir araştırma ve yöntem altyapısı sunuldu. Anadolu Üniversitesi olarak sunduğumuz bilgiler doğrultusunda verilen bilgilerin yanında uygulama yaptırarak katılımcıların verimliliğini de destekledik. Umuyorum ki ARSEM Yaz Eğitimlerine katılan her bir katılımcımız için süreç mutlu ve başarılı geçmiştir. Her bir katılımcımızı tebrik ediyor, verilen eğitimlerin kendilerine başarılı bir çalışma hayatı sunmasını diliyorum” dedi.