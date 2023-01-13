ARSEM'23 Kış Dönemi eğitimleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun koordinasyonunda yüz yüze yapılacak olan Kış Dönemi eğitimlerinin ilk programı 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Sakarya Üniversitesinde, ikinci program ise 6 - 10 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülecek.

Kış Dönemi eğitimlerinde; uygulamalı panel veri ve zaman serisi analizleri gibi metodolojik araçların teorik zeminlerinin uygulamalarla zenginleştirdiği derslerin yanı sıra R ile Ekonometri, SPSS ve PYTHON gibi programların tanıtıldığı dersler de yer alıyor.

Verilecek eğitim programları ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ARSEM kış eğitimleri bünyesinde bulunan derslerin gerek lisansüstü öğrencileri gerek araştırma görevlileri ve gerekse de öğretim üyelerinin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Anadolu Üniversitesinde 6 - 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerin programına ilişkin detaylar ve başvurular için arsem.org web sitesininin ziyaret edilebileceği belirtildi.