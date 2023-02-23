Artan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar adeta sokaklara döküldü

Eskişehir'in cadde ve sokaklarını adeta dolduran vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı güneşli havanın tadını çıkardı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları sokaklara döktü. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler, şehrin belirli noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bankları dolduran ve sokaklarda kalabalık oluşturan insanlar çevre esnafının da yoğunluğunu arttırdı. Sıcaktan bunalan simitçilerin brandalarını kaldırdığı, güzel havayı fırsat bilen vatandaşların ise çay içmek için sandalyeleri doldurduğu ve çocukların oyun parklarında vakit geçirdiği görüldü. Aynı zamanda bazı vatandaşların ise havaların mevsim normalleri dışında seyrettiğini ve gelecek günler için kaygılı olduğunu ifade etti. Sürekli olarak değişen havayla ilgili düşüncelerini aktaran bir vatandaş “Bir kalın giyiniyoruz, bir ince giyiniyoruz. Artık uyum sağlamakta zorlanıyoruz” dedi. Gün içerisinde 15 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca devam edeceği düşünülüyor.

“Sıcak havalarda brandalar kapalı olunca bunalıyoruz”

Eskişehir'de simitçilik yapan Mehmet Emin Çakıroğlu, bunaldıkları için brandaları kaldırdıklarını ve vatandaşların daha rahat simit aldığını söyledi. Sıcak havaların işlere pozitif etkisi olduğunu dile getiren Çakıroğlu, “Havalar sıcak olunca bizim için daha iyi oluyor. Normalde bu aylarda brandaları açtığımız zaman hava geliyor ve üşüyoruz. Ama sıcaklıklar artınca brandaları kaldırıyoruz ve vatandaşlar daha rahat simit alıyorlar. Sıcak havalarda brandalar kapalı olunca bunalıyoruz. Tabii soğuk kış mevsiminde brandalar bizim için çok gerekli, özellikle karlı ve yağışlı havalarda çok önemli. Havalar sıcak olunca Eskişehir'e turist geliyor, kentin yerlisi sokağa çıkıyor. Yağmurlu, karlı havada vatandaşlar pek dışarıya çıkamıyorlar. Dolayısıyla sıcak havalarda bizim işlerimiz fazlasıyla artıyor, şu anda da güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

“Bir kalın giyiniyoruz, bir ince giyiniyoruz”

Hamamyolu Caddesi'nde sıcak havanın tadını çıkaran Tahir Mercan, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri dışında olduğunu ve gelecek günler için endişelendiğini belirtti. Mevsim değişikliğine bağlı olarak gelecek günlerle ilgili endişelerini dile getiren Mercan, “İklimler değişti, eskiden bu zamanlarda kış çok şiddetli olurdu. Şimdi havalar yaza döndü ama şu anda olması gereken mevsim kış. Bir kalın giyiniyoruz, bir ince giyiniyoruz. Havaların böyle olması bizim de hayatımızı değiştirdi. Sıcaklıkların bu kadar çok değişmesine uyum sağlamakta zorlanıyoruz artık. Tabii uyum sağlamak zorundayız ama zorluyor bizi. Mevsim değişikliğinin bizi genel olarak olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi tarım için mevsimin kış olması, toprağın sulanması ve o suyu yutması lazım. Ondan sonra havaların sıcaklaması lazım ki mahsul çıksın. Şimdi toprak kuru, böyle bir durumda nasıl mahsul çıkacak? Bu sene yağışlar da az oldu, mevsim kurak geçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin, ben hiç böyle bir mevsim görmedim. Ben 72 yaşına geldim ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Eskiden iklimler böyle olmazdı, çok kış ve bereket olurdu. Bir vatandaş olarak endişeleniyorum, bu işin sonu kıtlık gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.