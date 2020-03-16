ArtAnkara'ya Tepebaşı damgası

Tepebaşı Belediyesi'nin sanat eserlerini sergilediği 6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı sona erdi.

Dört gün süre ile açık olan fuar, binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası sanat organizasyonları gerçekleştirmeye, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, sanata verdiği desteğin yanı sıra uluslararası sanat organizasyonlarında Eskişehir'i başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 12-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na davet edilen Tepebaşı Belediyesi, fuar alanında sergilediği eserler ile sanatseverlerden tam not aldı. Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki farklı sanat eserleri ile sanatçıları bir araya getiren fuarda, Tepebaşı Belediyesi de koleksiyonunda bulunan pişmiş toprak ve resim eserlerini, sanatseverlerin beğenisine sundu. Öte yandan ATO Congressium'da düzenlenen açılış töreninde; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a, Sanata Katkı Onur Ödülü'nü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etmişti.

15 ülkeden125 galeri, 42 farklı ülkeden bin 100 sanatçının yer aldığı fuarda, Tepebaşı Belediyesi'nin sergisi de büyük ilgi gördü. Tepebaşı Belediyesi'nin 51 adet pişmiş toprak ve resim eserinin de sergilendiği fuar, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Tepebaşı Belediyesi'nin sergisini gezen sanatseverler, belediyenin düzenlediği sanatsal faaliyetler hakkında da bilgiler aldı.

“Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz”

Organizasyon hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sanatın birleştirici ve estetik gücüne dikkat çekerek, “1999'dan bu yana güzel kentimiz Eskişehir'de birçok sanat faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız uluslararası çalışmaları, Eskişehir halkının desteklemesi ile uzun yıllardır sürdürebilmeyi başardık. Böylelikle belediyemizin paha biçilemez bir sanat koleksiyonu oluştu. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun bu yıl 14.'sünü gerçekleştireceğiz; 36 ülkeden 130 sanatçının katıldığı bu etkinliklerden elimizde 180 civarında eserimiz oldu. Bu eserler Eskişehir'in yeşil alanlarında yer alıyor, açık hava müzesi gibi. Bazı eserlerimiz ise belediye binamızda sergileniyor, belediyemiz de bir sanat galerisi gibi. Uluslararası Sanat Çalıştayımız ile de koleksiyonumuzda 400'e yakın eser var. Ayrıca 10. kez yapacağımız Uluslararası Şiir Buluşması da vatandaşlarımızca çok sevildi. Artankara'da yer almaktan dolayı da çok mutluyuz. Burada sergilediğimiz eserlerimiz, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Bu ilgiden ve aldığımız ödülden, sanata yönelik çalışmalarımızın başarımızı anlıyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası sanat organizasyonları gerçekleştirmeye, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.