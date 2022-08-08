Artık kan sulandırıcı ilaca ihtiyacı kalmadı

Şikâyetleri nedeniyle ESOGÜ Hastanesine başvuran 78 yaşındaki hasta T.Ö. Kardiyoloji Anabilim Dalında takibe alındı. Beyin kanaması geçirmesi nedeniyle kan sulandırıcı ilaç tedavisinin kesilmesi gerekliliği nedeniyle hastaya farklı bir işlem uygulanması planlandı. Kalp içerisinde (sol atriyal apendiks) pıhtı tespit edilen hastaya tekrarlayan inme riski devam etmesi nedeniyle zorlu bir işlem olan sol atriyal apendiks kapama işlemi yapıldı. Doç. Dr. Kadir Uğur Mert'in önderliğinde, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Teoman Kılıç'ın desteğiyle, Doç. Dr. Muhammet Dural, Dr. Öğretim Üyesi Selda Murat ve deneyimli anjiografi personelinden oluşan ekibin katkılarıyla açık ameliyatsız bir yöntemle sol atriyal apendiks kapama işlemi gerçekleştirildi. Kalbe kasık yoluyla ulaşılarak cihazın kalbin içine başarıyla yerleştirilmesi sonrasında hastanın kan sulandırıcı ilaç ihtiyacı kalmamış olup kapatma cihazı yardımıyla inme riski en aza indirildi. Eskişehir ve çevre illerde ilk defa gerçekleştirilen işlem sonrası hastanın erken dönemde şifa ile taburcu edilmesi tüm ekibi sevindirdi.