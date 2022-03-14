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Aşağı Söğütönü Mahallesi bu görüntüden rahatsız

Eskişehir’in Aşağı Söğütönü mahallesine bilinçsizce atılan inşaat atıkları, moloz ve çöpler, çevrecileri ve o bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettiriyor.

Eskişehir'in Aşağı Söğütönü mahallesine bilinçsizce atılan inşaat atıkları, moloz ve çöpler, çevrecileri ve o bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettiriyor.


Sakintepe Mahallesi'ne giden yol kenarına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından inşaat atıkları, moloz ve çöpler dökülüyor. Kimsenin görmeyeceği bir saati seçen sorumsuzların bu davranışı, o bölgede yaşayan çevre dostlarını isyan ettiriyor. Meydana gelen kirli görüntü haricinde oluşan pis kokudan dolayı da rahatsızlığını belirten Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, sorumluların cezalandırılmasını, konu hakkında acilen bir çözüm beklediklerini anlattılar.

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